Η γαλλική «Equipe» έφερε στο φως μια «ηλεκτρισμένη» συνομιλία του Νασέρ Αλ Κελαϊφί με τον Κιλιάν Μπαπέ από τις αρχές Αυγούστου, στην οποία ο πρόεδρος της Παρί απείλησε τον Γάλλο σταρ πως δεν πρόκειται να παίξει φέτος, προκαλώντας την πληρωμένη απάντησή του.

Οι σχέσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Κιλιάν Μπαπέ αναθερμάνθηκαν έπειτα από ένα διάστημα φθοράς και έντονης κόντρας αναφορικά με το μέλλον του Γάλλου σταρ στους πρωταθλητές Γαλλίας.

Μετά τη γκέλα της πρεμιέρας στη Ligue 1 κόντρα στη Λοριάν, η διοίκηση της Παρί είχε μια εποικοδομητική συνάντηση με την πλευρά του Μπαπέ και το αποτέλεσμά της ήταν να επιστρέψει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, ενώ θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για το ματς της δεύτερης αγωνιστικής κόντρα στην Τουλούζ, επισφραγίζοντας την έναρξη της «ανακωχής» με την ανανέωσή του πια για έναν ακόμη χρόνο να μοιάζει το πλέον πιθανό σενάριο.

Αυτή η στροφή στο σίριαλ του καλοκαιριού αποτελεί το Νο1 θέμα στις γαλλικές εφημερίδες ενόψει και της επιστροφής του στο χορτάρι, με την «Equipe» να αποκαλύπτει, μάλιστα, μια συνομιλία των δύο πλευρών από τις αρχές Αυγούστου και την περίοδο που βρίσκονταν στα... μαχαίρια. Συνομιλία που δεν θα προϊδέαζε κανέναν ότι μέσα σε δέκα μέρες θα είχε γεφυρωθεί το χάσμα.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση που είχε η διοίκηση με τον Μπαπέ στις 8 Αυγούστου, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί κατέστησε σαφές στον παίκτη πως ο σύλλογος δεν θα ενδώσει στην πίεση και θα... τραβήξει το σχοινί μέχρι τελικής πτώσεως, όσο αφορά την άρνησή του να ανανεώσει και την επιθυμία του να αποχωρήσει ως ελεύθερος το 2024.

«Θα το δεις! Δεν θα παίξεις όλη τη χρονιά. Δεν θα ενδώσουμε», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων, εισπράττοντας την πληρωμένη απάντηση του Μπαπέ:

«Θα το δω; Τι θα δω ακριβώς; Θα είσαι ο μόνος πρόεδρος που δεν θα με αφήνει να παίξω».

