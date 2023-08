Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, δήλωσε χαρούμενος που ο Χάρι Μαγκουάιρ παραμένει στην ομάδα και πως ο Άγγλος αμυντικός πρέπει τώρα να παλέψει για τη θέση του στην ενδεκάδα.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος πραγματοποιήσε οκτώ συμμετοχές στην Premier League την περασμένη σεζόν, ήταν μια ανάσα μακριά από την Γουέστ Χαμ, αλλά η μεταγραφή που θα κόστιζε 30 εκατομμύρια λίρες απέτυχε. Ο 30χρονος αμυντικός παρέμεινε έτσι στο «Όλντ Τράφορντ» με τον προπονητής του Έρικ Τεν Χαγκ να δηλώνει χαρούμενος με αυτή την εξέλιξη και να επισημαίνει ότι ο πρέπει τώρα να δουλέψει για να ξαναβρεί τη θέση του στο βασικό σχήμα.

«Ο Μαγκουάιρ ξέρει τι περιμένω από έναν κεντρικό αμυντικό. Μπορεί να το κάνει. Έχει τις ικανότητες να το κάνει, άρα πρέπει να το δείξει. Έχει να κάνει με τον χαρακτήρα, να πειστεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έχει όλες τις ικανότητες και εξαρτάται από αυτόν όταν έρθει η ώρα», ανέφερε ο Ολλανδός κόουτς.

«Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω», είπε ο Τεν Χαγκ όταν ρωτήθηκε τι συνέβη με την μεταγραφή του έμπειρου στόπερ στην Γουέστ Χαμ του Ντέιβιντ Μόγιες. «Ο Χάρι είναι παίκτης μας, είμαι χαρούμενος που είναι εδώ, γιατί χρειαζόμαστε μια καλή ομάδα. Έχουμε τέσσερα καλά στόπερ- με τον Λουκ Σο αν τον μετρήσετε, έχουμε πέντε - και τον χρειαζόμαστε γιατί θα παίξουμε 50-60 παιχνίδια αυτή τη σεζόν, όλοι οι παίκτες είναι διεθνείς, είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ ο Χάρι Μαγκουάιρ».

