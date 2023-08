Η Γουέστ Χαμ «βαρέθηκε» να περιμένει τον Χάρι Μαγκουάιρ να τα «βρει» με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η μεταγραφή του οδηγήθηκε σε «ναυάγιο».

Ανατροπή δεδομένων για τον Χάρι Μαγκουάιρ. Η Γουέστ Χαμ τα βρήκε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την μεταγραφή του διεθνή Άγγλου κεντρικού αμυντικού, όμως εν τέλει φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει.

Η υπόθεση καθυστέρησε να ολοκληρωθεί λόγω των απαιτήσεων του μέχρι πρότινος αρχηγού των Κόκκινων Διαβόλων για αποζημίωση και δεν ήταν ξεκάθαρο πόσο θα «τραβούσε» αυτή η ιστορία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι Λονδρέζοι «κουράστηκαν» να περιμένουν τον Μαγκουάιρ, αποσύρθηκαν από την υπόθεση του και θα προχωρήσουν στην απόκτηση άλλου στόπερ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν υπολογίζει τον Μαγκουάιρ και μάλιστα έχει εισηγηθεί την μεταγραφή του Μπεντζαμέν Παβάρ για την ενίσχυση της άμυνας της ομάδας του. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

