Μετά το «ναυάγιο» στην υπόθεση Χάρι Μαγκουάιρ, η Γουέστ Χαμ έβαλε στην πρώτη θέση της μεταγραφικής της λίστας τον Ντίνο Μαυροπάνο.

Σε συζητήσεις για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του πρώην αμυντικού της Άρσεναλ, Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, αυτό το καλοκαίρι, βρίσκεται πλέον η Γουέστ Χαμ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Τα «Σφυριά» στρέφονται στη λύση του Έλληνα αμυντικού μετά το «ναυάγιο» στην υπόθεση Χάρι Μαγκουάιρ.

Θυμίζουμε ότι η υπόθεση του Άγγλου διεθνούς καθυστέρησε να ολοκληρωθεί λόγω των απαιτήσεων του μέχρι πρότινος αρχηγού των Κόκκινων Διαβόλων για αποζημίωση και δεν ήταν ξεκάθαρο πόσο θα «τραβούσε» αυτή η ιστορία.

West Ham want Kostas Mavropanos as new centre back after Harry Maguire deal collapsed. Talks on ⚒️🇬🇷



Mavropanos keen on PL return, deal being discussed as @ExWHUEmployee called. pic.twitter.com/QNHdSLlWYe