Σύμφωνα με γερμανικό μέσο, η Μπάγερν Μονάχου απάντησε αρνητικά στην πρώτη προσφορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Μπέντζαμιν Παβάρ.

Η «Bild» αποκάλυψε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε την πρώτη της πρόταση για τον Μπέντζαμιν Παβάρ της Μπάγερν Μονάχου, όμως οι Βαυαροί είπαν «όχι» στην πρώτη αυτή κρούση.

Λίγες μέρες πριν είχε γνωστό από την γερμανική έκδοση του SkySports πως οι δύο πλευρές είχαν μπει σε διαπραγματεύσεις και οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν τελικά την πρώτη τους προσπάθεια, η οποία δεν είχε ευτυχή κατάληξη.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του 27χρονου Γάλλου δεξιού μπακ με τους Βαυαρούς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024. Στον τελικό του Σούπερ Καπ Γερμανίας κόντρα στην Λειψία το βράδυ του Σαββάτου (12/08), όπου η Μπάγερν έχασε με 3-0 από την Λειψία, ξεκίνησε ως βασικός κι έπαιξε για 45 λεπτά.

