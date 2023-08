Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sport» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε επαφές με την Μπάγερν Μονάχου για την μεταγραφή του Μπέντζαμιν Παβάρ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινείται για ακόμα μια δυνατή μεταγραφή. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του γερμανικού «Sky Sport», Φλόριαν Πλέτενμπεργκ οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του διεθνή Γάλλου αμυντικού.

Ο Παβάρ θέλει να αποχωρήσει μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και ο Τεν Χαγκ πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς έχει τα στοιχεία που επιθυμεί. Οι Βαυαροί τον αγόρασαν το 2019 από τη Στουτγκάρδη, αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ.

O Γάλλος μπορεί να παίξει τόσο ως στόπερ όσο και ως δεξί μπακ και με την Μπάγερν μετράει 162 εμφανίσεις, με 12 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Την προηγούμενη σεζόν είχε 43 συμμετοχές με επτά γκολ και μια ασίστ.

