Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ματ Τέρνερ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Ματ Τέρνερ από την Άρσεναλ ξοδεύοντας περίπου 11,5 εκατ. ευρώ.

Μπορεί η Νότιγχαμ Φόρεστ να μην έχει παρατήσει ακόμα την υπόθεση του Ντιν Χέντερσον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο προχώρησε στην απόκτηση του Ματ Τέρνερ από την Άρσεναλ με την οποία επετεύχθη η συμφωνία την Δευτέρα (07/08). Η μεταγραφή κόστισε περίπου 11,5 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους στην ομάδα του Στιβ Κούπερ.

Ο 29χρονος Αμερικανός τερματοφύλακας, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τα «Tricky Trees», ήρθε για να έχει ρόλο δεύτερου στην ιεραρχία σε περίπτωση που καταφέρει η Νότιγχαμ να πάρει τον Χέντερσον.

Την περσινή σεζόν ο Τέρνερ πραγματοποίησε μόλις επτά συμμετοχές (καμία σε ματς πρωταθλήματος) με τους «κανονιέρηδες» κρατώντας τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία του.

#NFFC is delighted to announce the signing of @USMNT international Matt Turner 🇺🇸