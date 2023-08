Συμφωνία της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άρσεναλ για τον Ματ Τέρνερ

Σύμφωνα με το «Athletic», η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε το deal με την Άρσεναλ για την απόκτηση του Ματ Τέρνερ.

Μπορεί η προσοχή της Νότιγχαμ Φόρεστ να είναι στραμμένη στην απόκτηση του Ντιν Χέντερσον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία είναι σε καλό δρόμο, ωστόσο τα «tricky trees» κατόρθωσαν να κλείσουν πρώτα τον δεύτερο τερματοφύλακά τους, αφού τα βρήκαν σε όλα με την Άρσεναλ για την μεταγραφή του Ματ Τέρνερ.

Ο 29χρονος Αμερικανός τερματοφύλακας, που είναι βασικός στην εθνική ομάδα της χώρας του, τα βρήκε σε όλα με την ομάδα του Στιβ Κούπερ και αναμένεται σήμερα να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.

