Τη σπουδαιότερη μεταγραφή της ιστορίας της είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Μπράιτον, η οποία έδωσε τα χέρια με τον Άγιαξ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό, Μοχάμεντ Κούντους.

Μια ανάσα από το «μπαμ» η Μπράιτον! Οι Γλάροι, σύμφωνα με το Athletic, συμφώνησαν με τον Άγιαξ για τον Μοχάμεντ Κούντους και είναι έτοιμοι να τελειώσουν τη μεταγραφή του Γκανέζου μεσοεπιθετικού έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, ο 23χρονος θα γίνει ο πιο ακριβός παίκτης της ιστορίας τους. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπράιτον ήδη είχε σπάσει το σχετικό της ρεκόρ τον Ιούνιο με τη μεταγραφή του Ζοάο Πέδρο (35 εκατομμύρια από τη Γουότφορντ). Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, ο σύλλογος από τον αγγλικό Νότο βρίσκεται πολύ κοντά και στη συμφωνία με τον ίδιο τον παίκτη για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Για τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό, που μπορεί να αγωνιστεί ουσιαστικά σε κάθε θέση από τη μέση και μπροστά, είχαν ενδιαφερθεί και η Τσέλσι και η Άρσεναλ, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, αυτός θα καταλήξει στην Μπράιτον. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κούντους μέτρησε 18 γκολ και 7 ασίστ σε 42 εμφανίσεις και ενττυπωσίασε με την Γκάνα στο Μουντιάλ.

🚨 EXCL: Brighton & Hove Albion reach agreement in principle with Ajax to buy Mohamed Kudus for ~€40m. 23yo Ghana int’l close to agreement on personal terms. Deal not fully done but key De Zerbi target + would be #BHAFC record signing @TheAthleticFC #Ajax https://t.co/hRzqcgZMCr