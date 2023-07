Την περίπτωση του Μοχάμεντ Κούντους... γλυκοκοιτάζει η Τσέλσι, η οποία ήδη έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Άγιαξ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό.

«Ζεστά» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μοχάμεντ Κούντους η Τσέλσι. Οι Μπλε... χτύπησαν, σύμφωνα με το Athletic, την πόρτα του Άγιαξ ρωτώντας για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό, χωρίς ακόμα να έχουν καταθέσει κάποια επίσημα πρόταση.

Παράλληλα ωστόσο έχουν δουλέψει το θέμα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και βρίσκονται πολύ κοντά σε πλήρη συμφωνία όσον αφορά τους όρους του ενδεχόμενου συμβολαίου του.

🚨 EXCL: Chelsea have made contact with Ajax to express interest in signing Mohammed Kudus. No offer yet but dialogue has taken place. 22yo attacking midfielder among options Chelsea considering + agreement close on personal terms @TheAthleticFC #CFC #Ajax https://t.co/sSg1tWhvpL