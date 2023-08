Τέλος στις όποιες ελπίδες των Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα για τον Μπερνάρντο Σίλβα έβαλε η Μάντσεστερ Σίτι, ενημερώνοντάς τες πως δεν πρόκειται να πουλήσει τον Πορτογάλο.

Ξεκάθαρη και αποφασιστική η Μάντσεστερ Σίτι, τράβηξε τη γραμμή της όσον αφορά τη φημολογία γύρω από το μέλλον του Μπερνάρντο Σίλβα.

Για τον Πορτογάλο χαφ ετοίμαζαν προτάσεις τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο όπως φαίνεται θα μείνουν με την... όρεξη.

Understand Manchester City have told PSG and Barcelona that they have NO intention to negotiate at any condition for Bernardo Silva. 🚨🔵 #MCFC



Man City will also offer new contract to Bernardo very soon.



Player’s position will be crucial; but Man City have been strong & clear. pic.twitter.com/QNPeX58IvF