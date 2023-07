Σύμφωνα με το «Athletic» εάν ο Κιλιάν Μπαπέ αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024 η Παρί Σεν Ζερμέν θα κληθεί να καλύψει μια οικονομική «τρύπα» ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Είμαστε περίπου στα... μισά του Ιουλίου και ακόμα δεν έχει βγει «λευκός καπνός» στην υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ. Οι δυο πλευρές παραμένουν σταθερές στα «θέλω» τους. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σκοπεύει να φύγει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει είτε να τον πουλήσει άμεσα, είτε να τον ανανεώσει ακόμα κι αν συμφωνήσουν πως θα πουληθεί σε ένα χρόνο.

Όσο και να φαίνεται περίεργο για τους οικονομικά πανίσχυρους Παριζιάνους θα είναι μεγάλο πλήγμα αν χάσουν το πολυτιμότερο περιουσιακό τους στοιχείο δίχως να βάλουν ευρώ στα ταμεία τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Athletic» αν ο 24χρονος επιθετικός φύγει ως ελεύθερος τότε η διοίκηση των Καταριανών θα πρέπει να καλύψει μια οικονομική «τρύπα» ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Φυσικά σε αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει οι πρωταθλητές Γαλλίας να βγάλουν πολλά από τα αστέρια τους στην αγορά ώστε να βρουν τα απαραίτητα έσοδα. Εάν ο Μπαπέ «καθίσει» στο συμβόλαιο του μέχρι την επόμενο σεζόν τότε η Παρί θα έχει «μπελάδες» με το Financial Fair Play, σε επίπεδο που η μεταγραφή του Μπεράρντο Σίλβα μπαίνει στον «πάγο».

