Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να πλησιάζει προς την απόκτηση του Μαροκινού μέσου Σοφιάν Άμραμπατ μετά από «μυστική επαφή» μεταξύ των Κόκκινων Διαβόλων και της Φιορεντίνα.

Ο γεννημένος στην Ολλανδία Σοφιάν Άμραμπατ προσέλκυσε τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του Κατάρ όταν το Μαρόκο έφτασε στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο έμπειρος μέσος είναι πλέον ο κορυφαίος μεταγραφικός στόχος της Γιουνάιτεντ και ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντούλα ισχυρίζεται ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υλοποιηθεί σύντομα.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Twitter: «Μετά την πώληση του Καστροβίλι, σύντομα θα έρθει η σειρά του Αμραμπάτ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπήρξαν απόρρητες επαφές μεταξύ της Φιορεντίνα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσω μεσαζόντων».

Η Γιουνάιτεντ ήθελε να υπογράψει τον εκ των πρωταγωνιστών του Μαρόκου στο Μουντιάλ του Κατάρ τον Ιανουάριο, αλλά η Φιορεντίνα δίασταζε να τον αφήσει να φύγει. Ο Μαροκινός είναι στην «βιόλα» οικογένεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει παίξει 15 φορές στην Ευρώπη καθώς ο σύλλογος έφτασε στον τελικό του Europa Conference League.

