Σε μια μακροσκελή ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο The Players' Tribune, ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, Άαρον Ράμσντεϊλ, ανακοίνωσε ότι δεν θέλει πλέον να σιωπά για τα ομοφοβικά σχόλια στο ποδόσφαιρο και κατήγγειλε την «τοξικότητα που βασιλεύει».

Ο 25χρονος κίπερ είπε ότι θέλει το ποδόσφαιρο να είναι «φιλόξενο σε όλους», ώστε ο αδερφός του, ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος, να μπορεί να παρακολουθεί αγώνες χωρίς να φοβάται ότι θα του επιτεθούν. Στο κείμενο με τίτλο: «Ferme la Ramsdale!» (Βγάλε τον σκασμό Ράμσντεϊλ) εξηγεί ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα του αδερφού του στο παρελθόν, αλλά σκέφτηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνει.

Τον Ιούλιο, ένας οπαδός της Φούλαμ αποκλείστηκε από το αγγλικό ποδόσφαιρο για τρία χρόνια, αφού παραδέχτηκε ότι έκανε ομοφοβική επίθεση. Πρόσφατα, επιβλήθηκε στη Γουλβς πρόστιμο 116.000 ευρώ μετά από παρόμοιες δηλώσεις που έγιναν από «μεγάλο αριθμό υποστηρικτών».

«Θέλω αυτό το άθλημα που μου αρέσει να είναι ένα ασφαλές και φιλόξενο μέρος για όλους. Θέλω ο αδερφός μου, ο Όλι, ή οποιοσδήποτε άλλος, ανεξαρτήτως σεξουαλικότητας, φυλής ή θρησκείας, να μπορεί να παρακολουθεί αγώνες χωρίς να χρειάζεται να φοβάται ότι θα δεχθεί επίθεση. Με τα χρόνια μάλλον δάγκωνα τη γλώσσα μου λίγο-πολύ συχνά όταν άκουγα ομοφοβικά σχόλια ή ανόητες κουβέντες. Νομίζω ότι ο αδερφός μου μπορεί να έκανε το ίδιο. Όλα τελειώνουν σήμερα. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους».

«Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να μιλάς ανοιχτά έτσι, αλλά δεν υπάρχει ποτέ "κατάλληλη στιγμή". Δουλεύω αυτήν την ανοιχτή επιστολή από τις αρχές του καλοκαιριού και η οικογένειά μου έχει δώσει την ευχή της» διαβεβαιώνει εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον αδερφό του Όλι, ο οποίος είναι «ο πιο γενναίος της οικογένειας» σύμφωνα με τον ίδιο.

«Ως τερματοφύλακας, ακούω τα πάντα (σε ένα γήπεδο)», εξηγεί. «Μπορείς να πεις σχεδόν τα πάντα για μένα και θα γελάσω. Μπορεί ακόμη και να γυρίσω και να σου απαντήσω κάτι. Αλλά όταν ξεπερνά τα όρια της ομοφοβίας ή του μίσους, είναι απλά λάθος. Μπορώ ήδη να ακούσω τα σχόλια: "Ω, σκάσε, Ράμσντεϊλ. Εστίασε στο ποδόσφαιρο, φίλε. !" Αλλά έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Αν δεν συμφωνείτε, ίσως είστε εσείς που πρέπει να σιωπήσετε και να κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη».

