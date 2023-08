Την εναρκτήρια προσφορά της για την απόκτηση του Νταβίντ Ραγιά από τη Μπρέντφορντ κατέθεσε η Άρσεναλ, με το ποσό που προσφέρει να ανέρχεται στα 26 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Στην Άρσεναλ δεν έχουν τελειώσει με τις κινήσεις τους στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς φαίνονται αποφασισμένοι να ενισχυθούν και στη θέση κάτω από τα γκολπόστ. Ο εκλεκτός της διοίκησης ακούει στο όνομα Νταβίντ Ραγιά, με τον Ισπανό γκολκίπερ της Μπρέντφορντ να τα έχει βρει ήδη σε όλα με τους Gunners στους όρους του συμβολαίου του.

Και με τους προσωπικούς όρους εκτός εξίσωσης, η Άρσεναλ στράφηκε πλέον στην Μπρέντφορντ με εναρκτήρια προσφορά που αγγίζει τα 26 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Για την ακρίβεια το φιξ ποσό πρόκειται για 23 εκατομμύρια, ενώ ακόμα τρία εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται ως μπόνους επίτευξης στόχων για να «γλυκάνουν» ακόμα περισσότερο το deal για τη Μπρέντφορντ.

Προς το παρόν πάντως παραμένουν άγνωστες οι προθέσεις των Λονδρέζων που θα κληθούν πλέον να πάρουν μια απόφαση για το μέλλον του βασικού τους τερματοφύλακα.

EXCL: Arsenal have submitted opening bid for David Raya to Brentford tonight. The proposal is worth £20m fixed fee plus £3m add-ons 🚨🔴⚪️ #AFC



Raya told Brentford that he wants the move as personal terms are already agreed. pic.twitter.com/PyEfro0tIu