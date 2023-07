Την περίπτωση του Νταβίντ Ραγιά για τη θέση κάτω από τα γκολποστ έχει προκρίνει η Άρσεναλ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Athletic».

Μπορεί η Άρσεναλ να έχει σπάσει ήδη τον «κουμπαρά» για να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν με τις ακριβοθώρητες προσθήκες των Ράις, Χάβερτς και Τίμπερ, όμως όλα δείχνουν πως στο Λονδίνο έπεται και συνέχεια!

Σύμφωνα άλλωστε με τις πληροφορίες του «Athletic», στην Άρσεναλ πλέον έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην περίπτωση του Ισπανού τερματοφύλακα της Μπρέντφορντ, Νταβίντ Ραγιά, τον οποίο προορίζουν για ανταγωνιστή του Ράμσντεϊλ για τη φανέλα του βασικού.

Προς το παρόν πάντως οι Gunners δεν έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στη Μπρέντφορντ για την απόκτησή του, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο χρόνος είναι με το μέρος τους.

Κι αυτό διότι η έτερη διεκδικήτρια του Ισπανού γκολκίπερ, Μπάγερν, είδε την πρότασή της να απορρίπτεται από τον Ραγιά και τον ατζέντη του, με την Άρσεναλ πλέον να έχει το πεδίο ελεύθερο.

🚨 EXCL: Arsenal exploring deal to sign Brentford goalkeeper David Raya. No bid yet but #BrentfordFC aware of interest. #FCBayern also pursuing but 27yo keen to join #AFC. #NFFC considering Matt Turner; gap in valuations but dialogue ongoing @TheAthleticFC https://t.co/0D69bVZ75Q