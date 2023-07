Η Τότεναμ και η Μπάγερν είχαν συνάντηση στο Λονδίνο για την μεταγραφή του Χάρι Κέιν με τις δυο ομάδες να έχουν οικονομικό χάσμα της τάξης των 29 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν βγήκε «λευκός καπνός» από τη συνάντηση της Τότεναμ με την Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο. Οι Βαυαροί τα έχουν βρει σε όλα με τον Χάρι Κέιν, όμως οι Σπερς είναι δύσκολοι διαπραγματευτές και αυτό φάνηκε από την εξέλιξη των τελευταίων συζητήσεων.

Σύμφωνα με το «Athletic» ανάμεσα στις δυο ομάδες υπάρχει ένα οικονομικό χάσμα της τάξης των 29 εκατομμυρίων ευρώ. Τον πρηγούμενο μήνα οι Λονδρέζοι απέρριψαν πρόταση της Μπάγερν ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που σημαίνει πως η προσφορά που έκαναν τη Δευτέρα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, όμως η διαφορά παραμένει σημαντική.

Πάντως παρά την εξέλιξη της συνάντησης οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες με τους Γερμανούς να έχουν ως σύμμαχο τον Κέιν, ο οποίος αρνείται να ανανεώσει και θέλει να «μετακομίσει» στο Μόναχο.

