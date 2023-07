Η Μπάγερν Μονάχου προσφέρει στον 28χρονο Χάρι Κέιν πολυετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χάρι Κέιν είναι ο πρώτος στόχος της Μπάγερν Μονάχου για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Την προηγούμενη σεζόν οι Βαυαροί δεν είχαν... πρωτοκλασάτο «εννιάρι» και φέτος κινούνται για έναν από τους καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς σέντερ φορ του κόσμου.

Οι δυο πλευρές τα έχουν βρει και απομένει να κλείσει η συμφωνία ανάμεσα στην Μπάγερν και την Τότεναμ. Ο Χάρι Κέιν εμφανίζεται αποφασισμένος να γίνει κάτοικος Γερμανίας και μάλιστα προτίθεται αν δεν αλλάξει η στάση των Σπερς να... περιμένει μια σεζόν και να πάει του χρόνου ως ελεύθερος.

Οι πρωταθλητές της Bundesliga προσφέρουν «χρυσό» συμβόλαιο στον 28χρονο αρχηγό των Λονδρέζων και της Αγγλίας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πρόκειται για πενταετές συμφωνία, με πάγιες ετήσιες απολαβές άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι συνολικό deal μεγαλύτερο των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Bayern have made it clear to Harry Kane's brother/agent Charlie that they're relying on the striker for the future & willing to offer him a long-term deal. The club is offering a 4 to 5 year contract until 2028 with a gross salary of more than €20m/year [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/sili7r4GDQ