Κλοπ: «Ο Μπαπέ στη Λίβερπουλ; Γελάσαμε με αυτό»

O Γιούργκεν Κλοπ ξεκαθάρισε με... χιουμοριστικό τρόπο πως δεν υπάρχει περίπτωση ο Κιλιάν Μπαπέ να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Το ενδεχόμενο της μετακίνησης του Κιλιάν Μπαπέ στη Λίβερπουλ απέκλεισε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα του «SkySports» και ξεκαθάρισε με... χιουμοριστικό τρόπο πως οι Κόκκινοι δεν ενδιαφέρονται για τον Γάλλο σταρ καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να τον κάνουν δικό τους. Πριν από λίγες ημέρες, η «Mirror» έριξε τη «βόμβα», αναφέροντας πως η Λίβερπουλ μιλάει με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Μπαπέ μέσω μονοετούς δανεισμού.

«Γελάσαμε με αυτό. Μπορώ να πω, πως νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά τα οικονομικά δεδομένα της κατάστασης δεν μας συμφέρουν. Δεν θα ήθελα να καταστρέψω την ιστορία, αλλά από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι. Ίσως κάποιος από τον σύλλογο να ετοιμάζει κάτι και να θέλει να μου κάνει μια έκπληξη. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί ούτε μια φορά στα οχτώ χρόνια που βρίσκομαι εδώ. Αυτή θα ήταν η πρώτη», δήλωσε συγκεκριμένα ο Γερμανός τεχνικός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται θέμα περί μετακίνησης του Μπαπέ στη Λίβερπουλ.

Klopp: “Mbappé and Liverpool links? We laugh about it! I can say that I think he’s a really good player, but the financial conditions don’t suit us at all” 🔴🇫🇷



“That would be 1st time in 8 years that someone else from the club is preparing something and wants to surprise me!”. pic.twitter.com/t4RkebkucP