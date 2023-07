Ο Άλαν Σεν Μαξιμέν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αχλί και με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τη Νιούκαστλ και άνοιξε την καρδιά του.

Ο Άλαν Σεν Μαξιμέν είναι η τέταρτη μεγάλη μεταγραφή της Αλ Χιλάλ μετά τους Εντουάρ Μεντί, Ρομπέρτο Φιρμίνο και Ριγιάντ Μαχρέζ. O 26χρονος εξτρέμ ήταν από τους παίκτες σημεία αναφοράς της Νιούκαστλ στα προηγούμενα δύσκολα χρόνια, πριν την είσοδο της Σαουδικής Αραβίας στο κλαμπ και συνεπώς αποτελεί από τα αγαπημένα παιδιά των οπαδών.

Ο Γάλλος winger με μακροσκελή... κατάθεση ψυχής στα Social Media, συνοδευόμενη από ένα εξαιρετικό βίντεο, αποχαιρέτησε, ευχαρίστησε και εξέφρασε την αγαπή του στους «Geordies», ενώ άφησε ανοιχτή πόρτα επιστροφής.

Το «deal» της Αλ Αχλί με τη Νιούκαστλ έκλεισε στα 35 εκατομμύρια ευρώ, με τους Σαουδάραβες να «δένουν» τον Σεν Μαξιμέν έως το 2026. Με τις Καρακάξες μέτρησε 124 εμφανίσεις, 13 γκολ και 21 ασίστ.

Η ανάρτηση:

«Πριν 4 χρόνια φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα της Νιούκαστλ. Εκείνη τη στιγμή, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι όχι μόνο επρόκειτο να γίνω παίκτης της Νιούκαστλ, αλλά έμελλε να γίνω και Geordie.

Μπορεί να σκεφτείτε "ωραίος αποχαιρετισμός", αλλά το συναίσθημα είναι πιο βαθύ από κάθε λέξη που μπορούσα να πω, από τους πρώτους μήνες που γνώρισα τους ανθρώπους αυτής της πόλης, τους κατάλαβα πραγματικά και αγκάλιασα το ακλόνητο πάθος τους, γι' αυτό και ήταν τόσο σημαντικό για μένα να τα δώσω όλα και αν αυτό σήμαινε να παίξω τραυματίας ή ακόμα και να μην κυνηγήσω τα στατιστικά μου δεν με ενδιέφερε εφόσον θα βοηθούσε την ομάδα μου.

Πιστέψτε με, αγάπησα τη Νιούκαστλ, είχα μεγάλες ευκαιρίες να φύγω τις σκοτεινές μέρες, αλλά ήταν πολύ αργά, ήμουν ήδη ερωτευμένος. Ήθελα, χρειαζόμουν, έπρεπε να μείνω για να βοηθήσω την ομάδα μου να παραμείνει στην Premier League επειδή σήμαινε τα πάντα για εμένα.

Φυσικά εκείνες τις σκοτεινές μέρες κάποιοι μπορεί να είχαν τις αμφιβολίες τους, αλλά πάντα πίστευα σε αυτό το κλαμπ και κοιτάζω πού βρισκόμαστε σήμερα, είναι απλά τόσο όμορφο. Φεύγω από τη Νιούκαστλ όπως θα έπρεπε και αυτό είναι το μεγαλύτερο τρόπαιό μου γιατί ήμουν μέρος του.

Ένα βαθύ ευχαριστώ σε ΟΛΟΥΣ εσάς, τους συμπαίκτες μου, τους πιστούς οπαδούς, το προσωπικό, το κλαμπ, κλπ… Έχω δει όλα τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ και παρόλο που αυτό το κεφάλαιο τελείωσε, η ιστορία δεν σταματά ποτέ. Η Νιούκαστλ είναι σπίτι μου τώρα, θα συνεχίσω να είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός, θα παρακολουθώ κάθε παιχνίδι και όσο ο σύλλογος συνεχίζει να κερδίζει, θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο… και σίγουρα θα με ξαναδείτε.

Σας αγαπώ, σας αγαπώ ειλικρινά, σας αγαπώ Geordie αδέλφια μου. Μια φορά Geordie, πάντα Geordie».

4 years ago, I wore the Newcastle jersey for the first time. At that moment, I hadn’t realized that not only was I about to become a Newcastle player, but I was also about to become a Geordie.



You might think « nice Goodbye message » but the sentiment runs deeper than any words… pic.twitter.com/wA0RsQfEZF