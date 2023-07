«Έκλεισε» στην Αλ Αχλί ο Σεν Μαξιμέν με τριετές συμβόλαιο

Ακόμα μια ηχηρή μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Αλ Αχλί, ο οποία συμφώνησε με τον Σεν Μαξιμέν της Νιούκαστλ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Το τέταρτο μεγάλο όνομα από την Ευρώπη ετοιμάζεται να αποκτήσει η Αλ Αχλί, ο οποία μετά τους Μεντί, Φιρμίνο και Μαχρέζ βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την προσθήκη και του Άλαν Σεν Μαξιμέν.

Αφού τα βρήκαν με τη Νιούκαστλ για το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ, οι Σαουδάραβες έδωσαν ακολούθως τα χέρια και με τον ποδοσφαιριστή ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2026.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μαξιμέν πέρασε ήδη το πρώτο μέρος των ιατρικών εξετάσεων και ετοιμάζει σιγά - σιγά βαλίτσες για Σαουδική Αραβία, όπου και θα συνεχίσει την καριέρα του τα επόμενα χρόνια.

Allan Saint-Maximin to Al Ahli, here we go! Verbal agreement reached. First part of medical tests passed too 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli



All parties waiting to check documents before getting deal done/sealed.



Contract until 2026 to be signed soon.



⭐️ Mendy, Firmino, Mahrez, ASM ✖️ Al Ahli. pic.twitter.com/uh9OdAoUVl