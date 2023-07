Γκουαρδιόλα: «Η Σαουδική Αραβία άλλαξε την αγορά» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην επιρροή του παράγοντα της Σαουδικής Αραβίας στη μεταγραφική αγορά και αποθέωσε τον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής του, Ριγιάντ Μαχρέζ.

Η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ τον περασμένο Ιανουάριο έβαλε για τα καλά την Σαουδική Αραβία στην μεταγραφική αγορά. Πλέον η χώρα της Μέσης Ανατολής αποτελεί έναν ισχυρό ανταγωνιστή των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ, καθώς με τα τεράστια ποσά που μπορούν να προσφέρουν δελεάζουν «top class» ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Καρίμ Μπενζεμά, Ρομπέρτο Φιρμίνο και εσχάτως ο Ριγιάντ Μαχρέζ.

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα σε συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στο μεταγραφικό παζάρι ύστερα από την μεταγραφή του CR7 και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μαχρέζ.

"The Saudi league has completely changed the market"



Pep Guardiola says more big names will move to Saudi Arabia in the future ⬇️ pic.twitter.com/MuoWvniBem