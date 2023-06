Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέρριψε πρότασης ύψους 35 εκατ. ευρώ της Μπρέντφορντ, η οποία επιδίωξε την απόκτηση του Μπρέναν Τζόνσον.

Σύμφωνα με την «Telegraph» ο 22χρονος Ουαλός αποτελούσε τον διακαή πόθο του Τόμας Φρανκ, με αποτέλεσμα η διοίκηση της Μπρέντφορντ να κάνει πρόταση ύψους 35 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η συγκεκριμένη προσφορά δεν φάνηκε να ικανοποιεί τη διοίκηση της Νότιγχαμ. Ο ποδοσφαιριστής είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων της Premier League όπως της Έβερτον, της Άστον Βίλα και της Γουέστ Χαμ.

Φέτος ο Τζόνσον αγωνίστηκε σε 44 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 10 γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

