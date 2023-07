Λίβερπουλ και Αλ Ιτιχάντ είναι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πολύ κοντά σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Φαμπίνιο.

Με το μέλλον του να μην έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, ο Φαμπίνιο δεν ταξίδεψε μαζί με τη Λίβερπουλ στο ταξίδι προετοιμασία της στη Σιγκαπούρη. Η Αλ Ιτιχάντ κατέθεσε προσφορά ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών για να τον κάνει δικό της και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε πως ο σύλλογος τη Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται μια ανάσα μακριά από το να ολοκληρώσει το deal με τους Reds. Η Λίβερπουλ, όπως σημειώνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, εξακολουθεί να είναι επιφυλακτική καθώς πρέπει να ελεγχθούν τα έγγραφα αλλά ο μέσος αναμένεται σύντομα να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Saudi Pro League.

Understand Al Ittihad and Liverpool are closing in on Fabinho deal. Agreement on verge of being completed 🔴🇸🇦#LFC still cautious as documents have to be checked but it’s v close.



Fabinho will undergo medical soon, if all goes to plan. Three year deal agreed with the player. pic.twitter.com/V5kz7lMRuz