Οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ με video που ανέβηκε στα Social Media του κλαμπ αποχαιρέτησαν τον αρχηγό τους, Τζόρνταν Χέντερσον.

Έπειτα από 12 χρόνια στη Λίβερπουλ και τα οκτώ εξ αυτών ως πρώτος αρχηγός ο Τζόρνταν Χέντερσον αποτελεί παρελθόν από τους Reds και θα συνεχίσει στην Αλ Ετιφάκ του πρώην συμπαίκτη του και... προκατόχου του στην αρχηγία, Στίβεν Τζέραρντ. Εκτός από έναν κομβικό παίκτη η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ χάνει και ένα σημείο αναφοράς εντός αποδυτηρίων.

Οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ με video στα Social Media του κλαμπ είπαν το αντίο στον αρχηγό τους. «Κάθε φορά που θα λέμε τη λέξη “αρχηγός”, το μυαλό θα πηγαίνει αυτόματα σε εσένα, ήσουν ο άνθρωπος μας, ο αδελφός μας, ένας θρύλος», είναι μόνο μερικά από τα λόγια που ειπώθηκαν από τους Κόκκινους για τον 33χρονο χαφ.

Στο video συμμετείχαν οι Ρόμπερτσον, Φαν Ντάικ, Τζόουνς, Άλισον, Αλεξάντερ - Άρνολντ, Έλιοτ, Μπαΐτσετιτς Σαλάχ, Τσιμίκας, Χάκπο, Μάτιπ και Φίλιπς

An emotional farewell from the Reds to the skipper ❤️ pic.twitter.com/F8yBeC7iQW