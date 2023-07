Τέλος εποχής κι επίσημα στη Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε την πώληση του Τζόρνταν Χέντερσον στην Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ.

Ο μεγαλύτερος τόμος της καριέρας του μπαίνει πια στο ράφι. Και ένα από τα ονόματα-σύμβολα της χρυσής σύγχρονης εποχής του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, αποτελεί κι επίσημα παρελθόν. Μόνο, όμως, από την καθημερινότητα και το τρέχον δυναμικό, αφού η ιστορία δεν ξεγράφει.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον, μετά από 12 χρόνια στα οποία συνδέθηκε με την αναγέννηση τόσο των Reds όσο και της προσωπικής του αγωνιστικής ταυτότητας/κληρονομιάς, είναι και τυπικά νέος παίκτης της Αλ Ετιφάκ, αποφασίζοντας να αφήσει το αγαπημένο του Μέρσεϊσαϊντ για το ηγεμονικό συμβόλαιο των Σαουδαράβων και το κάλεσμα του πάλαι ποτέ θρύλου των Κόκκινων, Στίβεν Τζέραρντ.

Η Λίβερπουλ με ένα αφιερωματικό βίντεο και ένα ξεχωριστό μήνυμα, αποχαιρέτισε τον 33χρονο μέσο ο οποίος σήκωσε πρώτος στον ουρανό τα επτά από τα οκτώ τρόπαια που κέρδισε με τη φανέλα της (ένα Champions League, ένα πρωτάθλημα, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Community Shield και δύο League Cup, το πρώτο το μακρινό 2012).

We can confirm @JHenderson has completed a transfer to Al-Ettifaq.



As his Anfield chapter now comes to a close, everyone at the club wishes to place on record their thanks and gratitude for everything Jordan did for us during his 12 years as a Red 👏