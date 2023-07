H Τσέλσι κατέθεσε νέα πρόταση στην Μπράιτον για τη μεταγραφή του Μόισες Καϊσέδο, ύψους 93 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία απορρίφθηκε με... συνοπτικές διαδικασίες.

Ακόμα μια προσπάθεια της Τσέλσι για την μεταγραφή του Μόισες Καϊσέδο έπεσε στο... κενό! Οι Λονδρέζοι κατέθεσαν νέα πρόταση στην Μπράιτον για την αγορά του 21χρονου χαφ, ύψους 93 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία απορρίφθηκε άμεσα.

Αυτή ήταν η τέταρτη προσφορά των Μπλε που δεν ικανοποίησε τους Γλάρους μέσα στο καλοκαίρι, ενώ άλλη μία είχαν καταθέσει τον περασμένο Ιανουάριο. Η διοίκηση της Μπράιτον παραμένει σταθερή στις απαιτήσεις της και ζητάει 115 εκατομμύρια για να δώσει το «πράσινο» φως για την μεταγραφή, καθώς τον θεωρούν τουλάχιστον αντάξιο με τον Ντέκλαν Ράις που έγινε ο πιο ακριβός Άγγλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία.

Την προηγούμενη σεζόν ο μέσος από το Εκουαδόρ πραγματοποίησε 43 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περίπου 3.700 αγωνιστικά λεπτά. Πριν λίγους μήνες ανανέωσε το συμβόλαιο του έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.

EXCLUSIVE: Chelsea have submitted new bid for Moisés Caicedo in the last 24 hours. 🚨🔵 #CFC



Understand Chelsea new proposal was £80m (€93m in Euros) — and it was immediately rejected by Brighton. ⛔️ #BHAFC



Negotiations remain ongoing but no agreement at this stage. pic.twitter.com/NNk1Cg7CdY