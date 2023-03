Λίγους μήνες μετά την επιστολή αποχώρησης για τα... μάτια της Άρσεναλ, ο Μόιζες Καϊσέδο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπράιτον που τον δεσμεύει στο κλαμπ έως το καλοκαίρι του 2027!

Νέο συμβόλαιο με τη Μπράιτον υπέγραψε ο Μόιζες Καϊσέδο! Σε μια πλήρως ανατρεπτική εξέλιξη, ο 21χρονος μέσος που τον Γενάρη έκανε... δημόσια έκκληση για να πάει στην Άρσεναλ, έδωσε τα χέρια με τους Γλάρους για την παραμονή του στο κλαμπ έως το καλοκαίρι του 2027.

Όπως ανακοίνωσε μάλιστα ο σύλλογος στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο, δεσμεύοντας έτσι τον νεαρό χαφ στο Μπράιτον με νέο πολυετές deal.

Η συμφωνία των δυο πλευρών πάντως μόνο ως έκπληξη πρέπει να θεωρείται, μιας και οι πιέσεις που είχε ασκήσει ο ίδιος για να φύγει το από το κλαμπ κατά τη διάρκεια του χειμερινού παζαριού είχαν προκαλέσει ρήγματα στις σχέσεις τους.

Ρήγματα που μάλιστα τον είχαν οδηγήσει κι εκτός προπονήσεων με δάκτυλο διοίκησης, η οποία δεν... εκτίμησε και ιδιαίτερα την δημόσια τοποθέτησή του περί αποχώρησης τον περασμένο Γενάρη.

Παρόλα αυτά, τα κύματα που πέρασε η σχέση τους φαίνεται πως ανήκουν πλέον στο παρελθόν, με τον Καϊσέδο να βάζει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και παράλληλα τροχοπέδη στα σχέδια των Άρσεναλ και Τσέλσι να τον αποκτήσουν το προσεχές καλοκαίρι.

Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️