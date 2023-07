Τέλος σε μια λαμπρή καριέρα 20 ετών γεμάτη τίτλους και διακρίσεις αναγκάστηκε να βάλει ο Νταβίντ Σίλβα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο.

«Πολλά ευχαριστώ ποδόσφαιρο». Τρεις λέξεις χρησιμοποίησε ο Νταβίντ Σίλβα στο πιο λακωνικό μα δύσκολο «αντίο» της ζωής του.

Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός μέσος αναγκάστηκε να βάλει τέλος στην καριέρα και να κρεμάσει τα «μαγικά» του παπουτσιά, έχοντας πριν λίγο καιρό δει τους χιαστούς του να διαλύονται διακόπτοντας ξαφνικά την προετοιμασία του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στη χώρα των Βάσκων αγωνιζόταν από το 2020 με τη Λα Ρεάλ εν τέλει να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό μιας λαμπερής καριέρας.

Ο Σίλβα γεννήθηκε στα Κανάρια Νησιά μα ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στη Βαλένθια, εκεί όπου μπόρεσε να μαγνητίσει για πρώτη φορά τα βλέμματα.

Ανάμεσα σε αυτά κι εκείνα της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αποφάσισε να τον κάνει «κολώνα» της νέας της εποχής. Δέκα χρόνια (2010 -2020) παρέμεινε στους Πολίτες σαρώνοντας τα πάντα, όντας κομβικός στην ανέγερση της δικής τους αυτοκρατορίας στην Premier League και κερδίζοντας δικαιωματικά ένα άγαλμα έξω από το «Έτιχαντ».

If there's one player who deserves a statue it's David Silva. Man City and Premier League legend 🙌 pic.twitter.com/YkdtyTB67J

Το ίδιο πολύτιμος ήταν φυσικά και στη «χρυσή» τριετία της εθνικής Ισπανίας με την οποία κατέκτησε δύο Ευρωπαϊκά και ένα Μουντιάλ, σκοράροντας μάλιστα στον τελικό του 2012 απέναντι στην Ιταλία.

📅 #OTD in 2012, Spain were crowned EURO champions 🏆



🇪🇸 David Silva opened the scoring with this goal in a 4-0 victory over Italy 👏@21LVA | @SeFutbol | #EURO2020 pic.twitter.com/rXI1Kiv7iq