Συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ ο Άλεξ Τέγιες

Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Τέγιες από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την τρίτο μεταγραφικό της απόκτημα για το φετινό καλοκαίρι γνωστοποίησε η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά τα δύο ρεκόρ μεταγραφών που έκανε με την απόκτηση του Σεκού Φοφανά και του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς στα 25 και 18 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έκανε δικό της και τον Άλεξ Τέγιες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνοντας πολύ λιγότερα χρήματα απ' ότι για τους δύο προηγούμενους.

Πιο συγκεκριμένα το κόστος της μεταγραφής του 30χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ έφτασε τα 4,5 εκατ. ευρώ ενώ ο ίδιος θα έχει ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα 8 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα η Αλ Νασρ συμφώνησε και με τον Σαντιό Μανέ της Μπάγερν Μονάχου.

We have officially signed the Brazilian Star Alex Telles ✍️



We wish him good luck with our stars 🙏#TellesIsYellow 💛 pic.twitter.com/tpGylmgMB8