Η Αλ Νασρ παίρνει τον Άλεξ Τέγιες από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Αλ Νασρ συμφώνησε προφορικά με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Άλεξ Τέγιες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παράλληλα με τις προσθήκες δουλεύει και τις αποχωρήσεις από το ρόστερ της σε μία προσπάθεια να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα για την ενίσχυσή της, αλλά και να παραχωρήσει παίκτες που είτε δεν υπολογίζει είτε δεν έχουν ικανοποιήσει πλήρως σύμφωνα με τα λεφτά που έχουν επενδυθεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Νασρ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τους «κόκκινους διαβόλους» για την απόκτηση του Άλεξ Τέγιες και περιμένει απλά να διευθευτηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει συμφωνήσει και με την Λανς ώστε να κάνει δικό της τον Φοφανά σε μία δαπανηρή μεταγραφή που αναμένεται να φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ.

EXCL: Al Nassr are closing in on deal to sign Alex Telles from Man United, here we go soon! 🚨🟡🔵🇸🇦



There’s verbal agreement now in place between the two clubs, waiting for the documents/check details.



Al Nassr want both Seko Fofana and Telles to join in the next days. pic.twitter.com/1gmI7oEEOw