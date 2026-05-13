Αλ Νασρ: Το βίντεο του τερματοφύλακα που φέρνει θεωρίες συνωμοσίας

Γιάννης Πολιάς
Ένα βίντεο με τον τερματοφύλακα της Αλ Νασρ να μιλά με τους παίκτες της Αλ Χιλάλ έχει προκαλέσει... σούσουρο στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Νασρ απείχε στιγμές από την κατάκτηση του τίτλου στη Σαουδική Αραβία, εντούτοις ένα ασύλληπτο λάθος του Μπέντο στο φινάλε του αγώνα με την Αλ Χιλάλ στέρησε στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο της εξασφάλιση της κούπας.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του μετά το δυνατό πλάγιο που εκτέλεσε ο μέχρι πέρυσι παίκτης της Αλ Νασρ, Λαζάμι, με ένα βίντεο που τους δείχνει να μιλούν στα... μουλωχτά λίγο νωρίτερα να δίνει το έναυσμα για θεωρίες συνωμοσίας!

Πολλοί φίλοι της Αλ Νασρ έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Μπέντο ότι... συνεννοήθηκε με τον πρώην συμπαίκτη του προκειμένου να δεχτεί το γκολ που δεν επέτρεψε στην ομάδα του να στεφθεί πρωταθλήτρια από την Τρίτη (12/5), ζητώντας από τη λίγκα να διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε δόλος...

     

