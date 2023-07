Ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι, Γουέσλι Φοφανά, υπέστη ρήξη χιαστού και πέρασε ήδη την πόρτα του χειρουργείου.

Με το «αριστερό» άρχισε η προετοιμασία για την Τσέλσι. Ο Γουέσλι Φοφανά υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 6-7 μήνες και συνεπώς οι Μπλε θα πρέπει να κινηθούν για ακόμα έναν στόπερ.

Οι Λονδρέζοι αγόρασαν την προηγούμενη σεζόν τον 22χρονο σέντερ μπακ, δίνοντας 82,5 εκατομμύρια ευρώ στη Λέστερ. Την περσινή σεζόν έκανε 20 συμμετοχές με την Τσέλσι και σκόραρε δυο φορές.

