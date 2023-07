Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να κάνει δικό της τον Αντρέ Ονάνα. Απομένει η βίζα του Καμερουνέζου για να ταξιδέψει από την Αμερική στην Αγγλία.

Ο Τεν Χαγκ αναμένεται να έχει στα χέρια του τον τερματοφύλακα που επιθυμούσε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αντρέ Ονάνα, που πέρυσι έφτασε ως τον τελικό του Champions League με την Ίντερ έχοντας 41 εμφανίσεις, είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Τα δύο κλαμπ είναι κοντά στο να δώσουν τα χέρια και μόλις γίνει αυτό, ο 27χρονος θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αιτηθεί τη βίζα του παίκτη που θα του επιτρέψει να ταξιδέψει από την Αμερική στην Αγγλία.

André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! 🚨🔴🇨🇲



Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.



Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.



Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV