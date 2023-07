Μπλεξίματα με την αγγλική Ομοσπονδία για τον Χάρι Τοφόλο της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος κατηγορείται για 375 περίπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού από την FA.

Όχι μία, όχι δύο αλλά 375 παραβάσεις φέρεται να έκανε ο Χάρι Τόφολο που παραβίασε επανειλημμένως τον κανονισμό της FA περί στοιχηματισμού.

«Ο Χάρι Τοφόλο της Νότιγχαμ Φόρεστ κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με τους κανόνες στοιχηματισμού μας. Ο αμυντικός παραβίασε τον Κανόνα Ε1 (β) της FA 375 φορές μεταξύ 22 Ιανουαρίου 2014 και 18 Μαρτίου 2017. Ο Χάρι Τοφόλο έχει προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 για να δώσει τις απαντήσεις του», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η FA.

Ο Τόφολο αγωνιζόταν στη Νόριτς όταν έγιναν τα φερόμενα αδικήματα. Ο αριστερός μπακ εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ το καλοκαίρι του 2022 μετά την άνοδό της στην Premier League, έχοντας προηγουμένως περάσει από τις Χάντερσφιλντ, Λίνκολν και Μίλγουολ. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Οι κατηγορίες για τον Τόφολο έρχονται λίγους μήνες αφότου ένας άλλος παίκτης της Premier League, ο Ιβάν Τόνεϊ αποκλείστηκε για οκτώ μήνες αφού κατηγορήθηκε για τον ίδιο λόγο.



