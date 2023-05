Η Αγγλική Ομοσπονδία δημοσίευσε αναλυτικά τις παραβιάσεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος διαγνώσθηκε με εθισμό στον τζόγο.

Διαγνώθηκε με εθισμό στον τζόγο ο Ιβάν Τόνεϊ της Μπρέντφορντ, που τιμωρήθηκε για σωρεία στοιχηματικών παραβιάσεων με οκτώ μήνες αποχή από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Αυτός ήταν κι ένας από τους λόγους που η τιμωρία του έμεινε σ' αυτά τα επίπεδα

Ο 27χρονος Άγγλος επιθετικός πιάστηκε να έχει στοιχηματίσει 29 φορές (Φλεβάρης 2017-Γενάρης 2021) στην ομάδα του σε 22 διαφορετικά παιχνίδια. Απ' αυτές τις 16 είχε ποντάρει να είναι εκείνη η νικήτρια, ενώ τις άλλες 13 είχε ποντάρει εναντιόν της (να σημειωθεί πως σ' αυτά τα 13 παιχνίδια δεν είχε αγωνιστεί) την περίοδο από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018.

