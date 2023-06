Σύμφωνα με το Athletic, ο Νταβίντ Ντε Χέα δέχθηκε να ανανεώσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μειωμένες απολαβές αλλά αφού υπέγραψε οι Κόκκινοι Διάβολοι άλλαξαν γνώμη και εν τέλει του προσέφεραν ακόμα χαμηλότερο συμβόλαιο.

Τουλάχιστον ιδιαίτερη η τροπή του τελευταίου επεισοδίου της ανανέωσης του Νταβίντ Ντε Χέα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν καιρό σε διαπραγματεύσεις αλλά αφού ο Ισπανός γκολκίπερ είχε δεχθεί να χαμηλώσει το κασέ του και να λογίζεται ως αναπληρωματικός από την επόμενη σεζόν, όλα φάνηκε πως οδηγούν στην επέκταση της συνεργασίας τους.

Μόνο που όταν έφτασε η ώρα των υπογραφών τα πάντα άλλαξαν με τους Κόκκινους Διαβόλους να κάνουν στροφή 180 μοιρών! Όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα Athletic, ο Ντε Χέα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με πολύ χαμηλότερες απολαβές από τα περίπου 400.000 ευρώ που λάμβανε εβδομαδιαία μέχρι στιγμής.

Excl: David de Gea signed a new contract extension only for #MUFC to back out of the agreed proposal.



Initial offer would have seen drastic reduction to De Gea’s £375kpw salary. New proposal is even lower & yet to be signed.



W/ @GuillerRai @TheAthleticFC https://t.co/EjO3gdkCw3