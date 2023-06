Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Athletic» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι έκλεισαν τη συμφωνία τους για την μεταγραφή του Μέισον Μάουντ! Στα 60 εκατομμύρια λίρες το «deal».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την... τέταρτη προσπάθεια της κατάφερε να δώσει τα χέρια με την Τσέλσι για τον Μέισον Μάουντ! Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Athletic» τα δυο κλαμπ κατέληξαν σε οριστική συμφωνία ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών. Πρόκειται για 55 εκατομμύρια «καθαρά», συν ακόμα πέντε με τη μορφή μπόνους.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν συμφωνήσει εδώ και μερικές ημέρες με τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό για πενταετές συμβόλαιο, έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Μάουντ αναμένεται να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει το γραφειοκρατικό κομμάτι της μεταγραφής του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

O 24χρονος χαφ προέρχεται από τις ακαδημίες της Τσέλσι και με την πρώτη ομάδα μέτρησε 195 εμφανίσεις, 33 γκολ και 37 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σκόραρε τρεις φορές και μοίρασε έξι εμφανίσεις σε 35 συμμετοχές. To συμβόλαιο του με τους Λονδρέζους είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2024.

Θυμίζουμε πως τις τελευταίες ημέρες έχουν αποχωρήσει από τους Μπλε και οι Ενγκολό Καντέ, Καλιντού Κουλιμπαλί, Ματέο Κόβασιτς, Εντουάρ Μεντί, Κάι Χάβερτς, ενώ τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του Λόφτους Τσικ στην Μίλαν.

