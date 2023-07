Και με τη... βούλα παίκτης της Λίβερπουλ ως το 2028 θα είναι ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ των 70 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τους Ρεντς επιλέγοντας μάλιστα τη φανέλα με το εμβληματικό No.8 του Στίβεν Τζέραρντ.

Στη δεύτερη μεταγραφική της προσθήκη, μετά τον Αλέξις Μακ Άλιστερ, προχώρησε η Λίβερπουλ, η οποία έκανε δικό της τον Ντομινίκ Σόμποσλαϊ, έχοντας ενεργοποιήσει την ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ οψιόν αγοράς από τη Λειψία. Ο 22χρονος με συνοπτικές διαδικασίες πέταξε στο Μέρσισαϊντ, πέρασε τα ιατρικά του και ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ρεντς, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Άνφιλντ» μέχρι το 2028.

We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit ✍️🔴