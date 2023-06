Η Λίβερπουλ ενεργοποίησε την ρήτρα αγοράς του Ντόμινικ Σομποσλάι από τη Λειψία, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Παίκτης της Λίβερπουλ πρέπει να θεωρείται ο Ντόμινικ Σομποσλάι! Όπως αναμενόταν οι Reds ενεργοποίησαν την ρήτρα αγοράς του Ούγγρου μεσοεπιθετικού από τη Λειψία, η οποία είχε ισχύ μέχρι σήμερα (30/6), θα καταθέσουν τις επόμενες ώρες 70 εκατομμύρια ευρώ και θα κάνουν δικό τους τον 22χρονο ποδοσφιαριστή.

Ο Σομποσλάι θα περάσει τις επόμενες ώρες από ιατρικά τεστ και μετέπειτα θα παρουσιαστεί από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με 10 γκολ και 13 ασίστ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι 32 φορές διεθνής και μάλιστα αρχηγός της εθνικής του.

