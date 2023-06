Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπράιτον ως το 2028.

Σεφτέ στις μεταγραφές για τη νέα σεζόν με παγκόσμιο πρωταθλητή για τη Λίβερπουλ!

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ όπως αναμενόταν τις τελευταίες μέρες, έγινε κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ και η μετακόμισή του στους Reds επισημοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, με τον 24χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας ως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Αργεντινός πρωταθλητής Κόσμου με την Αλμπισελέστε κόστισε γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο είχε τεθεί η ρήτρα αγοράς του στην Μπράιτον την οποία και ενεργοποίησε η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, ενισχύοντας με μια εξαιρετική προσθήκη τη μεσαία της γραμμή.



Official, confirmed. Alexis Mac Allister joins Liverpool on permanent deal from Brighton, contract until June 2028. 🚨🔴🇦🇷 #LFC



“Since I won the World Cup, I said that I want to win more trophies and I think that this club will help me to do that”. pic.twitter.com/8BbbV2qiNM