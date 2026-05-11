Ανησυχία στην Άρσεναλ με τους τραυματισμούς, λίγο πριν το κρίσιμο φινάλε της σεζόν

Ανησυχία έχουν προκαλέσει στην Άρσεναλ οι τραυματισμοί των αμυντικών Μπεν Γουάιτ και Ρικάρντο Καλαφιόρι, ενόψει του απαιτητικού φινάλε της σεζόν για τους «κανονιέρηδες».

Η Άρσεναλ, αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να επικρατήσει με 0-1 της Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και να φτάσει ένα βήμα πιο κόντα στην κατάκτηση της Premier League, χάρη στο γκολ του Λεάντρο Τροσάρ στο 83'.

Τα άσχημα νέα για τους «κανονιέρηδες» όμως, ήρθαν με τον τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο ο Μπεν Γουάιτ, μετά από τάκλιν στον Κρισένσιο Σάμερβιλ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν είναι σοβαρός και θα μπορούσε να στοιχίσει μέχρι και την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο δεξιός μπακ ένιωθε δυσφορία και έκανε έντονες γκριμάτσες πόνου, καθώς ένα μέλος του ιατρικού επιτελείου της Άρσεναλ τον βοήθησε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ αργότερα εθεάθη να φοράει επιγονατίδα, τη στιγμή που αποχωρούσε από τον πάγκο για να πάει προς τα αποδυτήρια.

«Δεν ξέρουμε, αλλά δεν φαίνεται καθόλου καλό. Πιθανότατα χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις αύριο και τότε θα ξέρουμε», τόνισε σε δηλώσεις του ο Μικέλ Αρτέτα.

Ο Ισπανός τεχνικός άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο Ρικάρντο Καλαφιόρι είχε και εκείνος ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον Κριστιάν Μοσκέρα να παίρνει στο ημίχρονο τη θέση του. «Έπρεπε να κάνουμε μία ακόμη αλλαγή στο ημίχρονο, εξαιτίας του τραυματισμού του Ρίκι».

On Ben White, who limped off with an apparent knee injury.



'We don't know, but he doesn't look good at all, so he needs some further testing tomorrow (Monday) probably, and I know a bit more.'



May 11, 2026

Η απουσία του αμυντικού αυτού διδύμου θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Αρτέτα ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της Premier League, αλλά και του τελικού του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαΐου. Ο Γιούριεν Τίμπερ, ο οποίος μπορεί να παίξει και τις τέσσερις θέσεις της άμυνας, απουσιάζει επίσης με τραυματισμό.

Και μπορεί ο χρόνος αποθεραπείας για τον Καλαφιόρι να είναι περίπου μία εβδομάδα, η κατατάσταση για τους Γουάιτ και Τίμπερ δεν είναι το ίδιο ευοίωνη, καθώς, μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστος ο χρόνος απουσίας τους.