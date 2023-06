Ο Άντονι με ανάρτηση του στα Social Media αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις καταγγελίες της πρώην συντρόφου του, τόνισε πως αυτός και η οικογένεια του υπέφεραν σιωπηλά και εξέφρασε τη βεβαιότητα του πως θα αθωωθεί.

Στις 6 Ιουνίου η πρώην κοπέλα του Άντονι, Γκαμπριέλα Καβαλίν, κατήγγειλε στην αστυνομία του Σάο Πάολο τον Βραζιλιάνο εξτρέμ για βιαιοπραγία, σωματική βλάβη και απειλές πως θα την δολοφονήσει, ενώ μάλιστα ήταν έγκυος. Έπειτα από περίπου 20 ημέρα ο winger της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να... σπάσει τη σιωπή του.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός μέσω story στο Instagram αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις καταγγελίες της πρώην συντρόφου του, τόνισε πως αυτός και η οικογένεια του υπέφεραν σιωπηλά και εξέφρασε τη βεβαιότητα του πως θα αθωωθεί.

«Αφού κατέθεσα στο αστυνομικό τμήμα που διεξάγει την έρευνα σχετικά με το όνομά μου, ήθελα να μιλήσω για πρώτη φορά από τότε που κατηγορήθηκα ψευδώς για επίθεση.

Παρέμεινα σιωπηλός μέχρι εκείνη τη στιγμή για να μην μπορέσει να παρέμβει τίποτα στη διαδικασία της έρευνας, αλλά όλες αυτές τις μέρες η οικογένειά μου και εγώ υποφέραμε σιωπηλά.

Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια πολύ άπορη κοινότητα, ποτέ δεν είχα περάσει μια παρόμοια κατάσταση, στην οποία μια ψευδής κατηγορία επίθεσης είχε ως αποτέλεσμα μια προκαταρκτική και άδικη δημόσια κριτική από την πλευρά ορισμένων.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα αποδειχθεί η αθωότητά μου. Είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα επικρατήσει και η ζημιά που προκλήθηκε αρχικά στην εικόνα μου θα ανήκει στο παρελθόν. Ευχαριστώ για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο Άντονι.

