Η Γουέστ Χαμ απέρριψε την προσφορά 105 εκατ. της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ράις, ενώ από πλευράς Άρσεναλ ετοιμάζουν τρίτη κρούση.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε την πρώτη της επίσημη πρόταση στην Γουέστ Χαμ για τον Ντέκλαν Ράις, πρόταση ύψους 80 εκατ. λίρες συν 10 εκατ. λίρες σε πρόσθετες παροχές που θα ανεβάσουν τη συμφωνία στα 90 εκατ. λίρες (περίπου 93 εκατ. ευρώ), αλλά οι «Χάμερς» έριξαν άκυρο στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Η Άρσεναλ που από πλευράς της έχει κάνει δύο προσφορές για τον Ράις με τη δεύτερη να ανέρχεται επίσης 105 εκατ. ευρώ, (συγκεκριμένα 87,5 εκατ. ευρώ συν 17,5 εκατ. σε bonus) παρακολουθεί τις εξελίξεις για τον παίκτη και τώρα ετοιμάζει την τρίτη της κρούση.

Ο Τζέισον Μπερτ της Telegraph έγραψε στο Twitter: «Η Γουέστ Χαμ απέρριψε επίσημα την προσφορά 90 εκατομμυρίων λιρών της Μαν Σίτι για τον Ντέκλαν Ράις, ενώ ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών Φαμπρίτσιο Ρομάνο σημειώνει ότι οι «Κανονιέρηδες» θα «συνεχίσει να πιέζουν» για τον Ράις και επιμένει ότι θα κάνουν σύντομα και τρίτη προσφορά.

Σημειώνεται ότι για τον Ράις φέρεται να εξετάζει κίνηση και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέροντας ως ανταλλάγματα Μαγκουάιρ ή/και ΜακΤόμινεϊ, αλλά δύσκολα η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ θα έχει τύχη.

West Ham have rejected Man City’s first official bid for Declan Rice worth £80m plus £10m add ons. 🚨🔵 #MCFC



Arsenal will bid again, their third official proposal is expected soon after two bids rejected, last one was £75m plus £15m. ⚪️🔴 #AFC



West Ham want £100m fee. pic.twitter.com/CWTggCdBUI