Όπως αναμενόταν τις τελευταίες μέρες, η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε επίσημη προσφορά στη Γουέστ Χαμ για τον Ράις, στα ίδια συνολικά επίπεδα με την τελευταία της Άρσεναλ αλλά με υψηλότερο εγγυημένο ποσό.

Η παρτίδα «πόκερ» για την απόκτηση του Ντέκλαν Ράις συνεχίζεται, με τη Μάντσεστερ Σίτι να παίρνει τη σκυτάλη των προσφορών και να καταθέτει επίσημη πρόταση στη Γουέστ Χαμ όπως αναφέρει το «Athletic».

Λίγες μέρες μετά το δεύτερο «όχι» των Χάμερς στην πρόταση της Άρσεναλ ύψους 87,5+17,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι Σίτιζενς ανέβασαν τον πήχη στα 93 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό συν ακόμα 11,5 σε μπόνους και ελπίζουν ότι θα ανάψει το πράσινο φως για τους Λονδρέζους.

Η πλευρά της Άρσεναλ εκτιμάται πως θα επιστρέψει και σύντομα με τρίτη προσφορά, η οποία όπως όλα δείχνουν θα σπάσει το φράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τα μπόνους.

Σημειώνεται ότι για τον Ράις φέρεται να εξετάζει κίνηση και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέροντας ως ανταλλάγματα Μαγκουάιρ ή/και ΜακΤόμινεϊ, αλλά δύσκολα η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ θα έχει τύχη.

