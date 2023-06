Σύμφωνα με ατζέντη που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον της οικογένειας Μπαπέ, η Λίβερπουλ έχει επικοινωνήσει την πρόθεσή της να καταβάλει 250 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για να «κλέψει» τον Γάλλο σταρ μέσα από τα χέρια της Ρεάλ Μαδρίτης!

Το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ στο Παρίσι είναι πιο αμφίβολο από ποτέ, μετά την απόφασή του να μην ανανεώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν και την ειλημμένη απόφαση του κλαμπ να τον πουλήσει για να μην τον χάσει ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι.

Στο άκουσμα αυτών των εξελίξεων, το όνομα της Ρεάλ Μαδρίτης ξεπρόβαλε και πάλι ως ο επικρατέστερος επόμενος σταθμός του 24χρονου στράικερ, ενώ ήδη φημολογείται πως διενεργούνται «ζημώσεις» μεταξύ της διοίκησης της Βασίλισσας και του παίκτη, δείχνοντας πως θα υπάρξουν «καυτές» εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες.

Μέσα σε όλα αυτά, όμως, ένα τρελό σενάριο από την Ισπανία έρχεται να αναστατώσει όλους τους εμπλεκόμενους στο μεταγραφικό αυτό σίριαλ. Ανυπόστατο ή βάσιμο θα φανεί στην πράξη, πάντως σύμφωνα με τον ατζέντη της FIFA, Μάρκο Κιρντεμίρ, η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να καταβάλει 250 εκατομμύρια ευρώ στους Παριζιάνους για να κάνει δικό της τον Μπαπέ, ισοφαρίζοντας έτσι τη φερόμενη προσφορά των Μερένγκες!

Ο εν λόγω ατζέντης, ο οποίος φέρεται να έχει στενές σχέσεις με το περιβάλλον της οικογένειας Μπαπέ, μίλησε στο ραδιόφωνο της «MARCA» και ανέφερε:

«Η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να πληρώσει 250 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους για την απόκτησή του. Θα ανταγωνιστεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την υπογραφή του. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο παίκτης», σε ένα σενάριο που μοιάζει μάλλον απίθανο, τηρουμένου του ιστορικού εξαιρετικά πολυδάπανων μεταγραφικών κινήσεων που (δεν) επιχειρεί η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ για έναν και μόνο παίκτη.

❗️❗️Marco Kirdemir (Famous FIFA agent who knows Mbappé's environment): "Liverpool are willing to pay €250M plus bonuses for him. They will compete with Real Madrid. The final decision will be made by the player." ⏳💣 pic.twitter.com/TxezIbmoN3