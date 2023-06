Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κατεθέσει μια μεγάλη προσφορά στον Χακίμ Ζίγιες, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Τσέλσι έως το 2025.

Η Σαουδική Αραβία είναι ένας μεγάλος «παράγοντας» στο θερινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς οι ομάδες της Saudi Pro League ρίχνουν... τρελά λεφτά για να προσελκύσουν μεγάλα ονόματα. Σε αυτή τη λίστα συγκαταλέγεται και ο Χακίμ Ζίγιες.

Ο διεθνής Μαροκινός μεσοεπιθετικός βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Αλ Νασρ. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο προσφέρει στον εξτρέμ της Τσέλσι συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές της τάξης των 30 εκατομμυρίων, συν μπόνους και παροχές.

Ο Ζίγιες... δελεάζεται από την προοπτική, όμως για να προχωρήσει η υπόθεση θα χρειαστεί η συγκατάθεση των Μπλε. Ο Μαροκινός έχει συμβόλαιο με τους Λονδρέζους μέχρι το 2025 και οι συζητήσεις για την μεταγραφή θα γίνουν τις επόμενες ώρες στο Λονδίνο.

