Ζιντσένκο: «Όλοι οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές θα πρέπει να αποκλειστούν από τον αθλητισμό!»

Ο αστέρας της Άρσεναλ, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, έκανε μια αμφιλεγόμενη πρόταση σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

Ο Ουκρανός αστέρας της Άρσεναλ, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, υπό τη βαριά σκιά του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές δεν πρέπει να επιτρέπεται να αγωνίζονται σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, ερωτηθείς από τον Πιρς Μόργκαν αν θα έδινε το χέρι του σε Ρώσους αθλητές ανέφερε: «Όχι, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Μπορείς να πεις: δεν έκαναν τίποτα. Ναι έκαναν, δεν αντέδρασαν. Έχουν εκατομμύρια οπαδούς πίσω τους και ευκαιρίες να μιλήσουν. Εάν έχετε 10 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, το να πεις "Σταμάτα", μερικοί άνθρωποι από αυτά τα 10 εκατομμύρια θα το διαδώσουν. Και θα λειτουργήσει στο τέλος. Αλλά αν κανείς δεν πρόκειται να μιλήσει επειδή φοβάται, μην μας αποκαλείτε αδέρφια. Ποτέ ξανά. Είμαι ένας από τους Ουκρανούς που δεν τους αρέσει να τους βλέπουν στο υψηλότερο επίπεδο σε κανένα άθλημα».

Στο απόσπασμα της επερχόμενης συνέντευξής του πρόσθεσε: «Σίγουρα. 100%. Δεν πρέπει να τους επιτρέπεται να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο σε κανένα άθλημα. Γιατί; Γιατί πόσες βόμβες και ρουκέτες έχουν σταλεί από τη Λευκορωσία; Πόσες; Άκου, δεν είμαι πολιτικός. Δεν κατάλαβα τίποτα γι' αυτό. Και ποτέ δεν θα καταλάβω. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι πόλεμος. Και λέτε να μην μιλάμε για πολιτική στον αθλητισμό. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι πόλεμος. Παιδιά δεν κάνετε τίποτα, λέω από την πλευρά μας, την πλευρά της δικαιοσύνης».

