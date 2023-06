Η Τότεναμ ανακοίνωσε τον Αγγελος Ποστέκογλου για τα επόμενο τέσσερα χρόνια!

Εδώ και μέρες, ο Άγγελος Ποστέκογλου εμφανιζόταν ως το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τότεναμ και σήμερα η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την πρόσληψη του ομογενούς τεχνικού!

O 57χρονος κόουτς, έχει προπονήσει την Σάουθ Μέλμπουρν, από το 2000 ως το 2007 ήταν στην Κ20 της Αυστραλίας, το 2008 ήρθε στην Παναχαϊκή, τη τριετία 2009-2012 ανέλαβε την Μπρσμπέιν Ρόαρ και στη συνέχεια πήγε στην Μέλμπουρν Βίκτορι. Από το 2013 ως το 2017 ήταν στην εθνική Αυστραλίας, ενώ στη συνέχεια της καριέρας του προστέθηκε η Γιοκοχάμα Μαρίνος. Το 2021 πήγε στην Σέλτικ με την οποία κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και 2 League Cup.

Η ανακοίνωση της Τότεναμ για τον Ποστέκογλου:

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍