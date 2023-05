Πολύ κοντά στον Ματέο Κόβασιτς παρουσιάζεται η Μάντσεστερ Σίτι, που επιθυμεί την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής και ήδη ήρθε σε επικοινωνία τόσο με τον Κροάτη όσο και με την Τσέλσι.

Μπορεί ακόμα η Μάντσεστερ Σίτι να μην έχει φτάσει στον απόλυτο στόχο της σεζόν, το τρεμπλ, όμως ήδη έχει αρχίσει να κάνει τα πλάνα της για την επόμενη χρονιά.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαιο πως ο Ιλκάι Γκουντογκάν θα συνεχίσει στους Πολίτες, με την Άρσεναλ να τον «λιγουρεύεται», όμως όπως και να έχει οι πρωταθλητές Αγγλίας θα κοιτάξουν να ενισχυθούν στο κέντρο.

Μάλιστα, φαίνεται πως ήδη έχουν ταυτοποιήσει τον βασικό τους στόχο. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι ενδιαφέρεται έντονα για τον Ματέο Κόβασιτς της Τσέλσι και ήδη έχει επικοινωνήσει και με τον Κροάτη μέσο και με τους Λονδρέζους.

EXCL: Manchester City have opened concrete talks to sign Mateo Kovacic in the summer. Positive discussions took place with player’s camp in the last few days over personal terms 🚨🔵 #MCFC



Chelsea, open to selling Kovacic as part of midfield revolution. Talks will continue soon. pic.twitter.com/a9IL6NSdug